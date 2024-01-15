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Giresun'daki kadın cinayetinin zanlısı daha önce de eski karısını öldürmüş

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Giresun'daki kadın cinayetinin zanlısı daha önce de eski karısını öldürmüş

GİRESUN'da önceki gün yaşanan kadın cinayetinin zanlısı İsmail Yılmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Giresun şehir merkezindeki bir türkü evinde önceki gece yarısı saat 01.30 sıralarında gerçekleşen olayda, Şengül Yeşilkaya (52) adlı kadını bilgisayar kablosu ile boğarak öldüren İsmail Yılmaz (56), olayın ardından kaçtığı Giresun’un Keşap ilçesi Töngel Köyü’nde Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yürütülen adli işlemlerin ardından bu sabah saatlerinde sevk edildiği mahkeme tarafından “Kadına Karşı Kasten Öldürme” suçundan tutuklanan zanlı Espiye Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.

Cinayet nedeni kıskançlık ve maddi çıkar kavgası

Şengül Yeşilkaya cinayetinin faili İsmail Yılmaz’ın 22 sene evvel eski karısını öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği, 21 yıl hapis yattıktan sonra yaklaşık bir sene önce cezasını tamamlayarak cezaevinden tahliye olduğu ortaya çıktı.

İsmail Yılmaz’ın emniyetteki ilk ifadesinde hayatını kaybeden Yeşilkaya ile aralarında bir süre gönül ilişkisi yaşadığını, bu ilişkiyi Yeşilkaya'nın sonlandırması üzerine de kıskançlık kavgalarının olduğunu, Yeşilkaya’nın işlettiği türkü evinde kendisinin de payı olması nedeniyle maddi konularda da son dönemde aralarında tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

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