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Karadeniz Bölgesi için fırtına uyarısı

Karadeniz Bölgesi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu.

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Meteorolojiden yapılan uyarıda yapılan son değerlendirmelere göre, 15 Ocak gece saatlerinden itibaren yüksek kesimleri başta olmak üzere Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Samsun çevreleri ile zamanla Çorum, Amasya, Tokat, Kastamonu, Bolu ve Karabük çevrelerinde Güney ve Güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (saatte 50-80 kilometre, yüksek kesimlerde saatte 90 kilometre) beklendiği belirtildi.

Uyarıda, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Samsun Valiliği’nden yapılan uyarıda ise çatı uçması, ağaç ve direkt devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı yanma riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi.

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