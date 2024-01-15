Eski karısının tüfekle vurduğu kişi hayatını kaybetti!

Manisa'nın Salihli ilçesinde boşandığı karısının av tüfeğiyle yaraladığı kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Yaklaşık 7 yıl önce boşanan İrfan Çimen (66) ile A.Y (62) telefonda tartıştı.

Tartışma sonrası İrfan Çimen, eski eşinin oturduğu Seyrantepe Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki eve gitti.

Kapının önünde devam eden tartışma sırasında A.Y, evindeki av tüfeğiyle Çimen'e ateş etti.

Ağır yaralanan Çimen, kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan A.Y'nin emniyetteki ifadesinde evli oldukları dönemde kendisini aldattığını öne sürdüğü Çimen ile kavga ettiklerini, korkutma amaçlı bir el ateş ettiğini söylediği öğrenildi.