BIST 8.059
DOLAR 30,10
EURO 32,97
ALTIN 1.987,63
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Krunic'ten ilk açıklamalar

Fenerbahçe'nin yeni transferi Krunic'ten ilk açıklamalar

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Bosna Hersekli futbolcu Rade Krunic, vatandaşı Edin Dzeko'nun transferinde önemli rol oynadığını belirterek, sarı-lacivertli formayı giyeceği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Abone ol

Sarı-lacivertlilerin İtalya temsilcisi Milan'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine bağladığı 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

Transfer sürecini anlatan Krunic, "Edin Dzeko ile çok defa konuştuk. Özellikle bu ay Fenerbahçe'ye bir an evvel gelmek istedim. O da aynı şekilde benim burada olmamı istedi. Onunla yapmış olduğumuz konuşmalarda genelde bana Fenerbahçe ile alakalı çok güzel şeyler söyledi. Ben de onun gibi burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada olduğum için gerçekten mutlu hissediyorum. Her şey yolunda." ifadelerini kullandı.

Destekleri dolayısıyla sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür eden Rade Krunic, "Taraftarlara minnettarım. Nasıl ki onlar benim buraya gelmemi çok fazla istediler. Ben de aynı şekilde Fenerbahçe'nin oyuncusu olmayı çok ama çok istedim. Zaten Edin Dzeko ve Miha Zajc ile de konuşmuştuk. Buradaki atmosferden ve taraftarlardan onlar da bana bahsettiler. Fenerbahçe'ye katılabilmek adına sabırsızlıkla bu anı bekledim." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Yeniden Refah 'Konya ve GOP yoksa ittifak da yok!' AK Parti'den 2 büyükşehir, 2 il ve 35 ilçe istedik
Yeniden Refah 'Konya ve GOP yoksa ittifak da yok!' AK Parti'den 2 büyükşehir, 2 il ve 35 ilçe istedik
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
İstanbul'da 500 bin TL’lik gasp
İstanbul'da 500 bin TL’lik gasp
Firari FETÖ hükümlüsü eski polis Erzurum'da yakalandı
Firari FETÖ hükümlüsü eski polis Erzurum'da yakalandı
Bankalar gelecek yıldan itibaren enflasyon muhasebesine geçecek!
Bankalar gelecek yıldan itibaren enflasyon muhasebesine geçecek!
Çorum'da 15 yaşındaki çocuk silahlı saldırıda yaralandı
Çorum'da 15 yaşındaki çocuk silahlı saldırıda yaralandı
Motez Nourani, Adana Demirspor’da! Murat Sancak: Umarım utanırlar
Motez Nourani, Adana Demirspor’da! Murat Sancak: Umarım utanırlar
Polisten kaçan araçta uyuşturucu ele geçirildi!
Polisten kaçan araçta uyuşturucu ele geçirildi!
Van’da 1 ton 262 kilogram uyuşturucu ele geçirildi!
Van’da 1 ton 262 kilogram uyuşturucu ele geçirildi!
Karadeniz Bölgesi için fırtına uyarısı
Karadeniz Bölgesi için fırtına uyarısı
Osmaniye'de sosyal medyada şehitlere hakaret eden şahıs cezaevine gönderildi
Osmaniye'de sosyal medyada şehitlere hakaret eden şahıs cezaevine gönderildi
Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı! Faruk Koca'ya "Yaptığınız için pişman mısınız?" diye soruldu
Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı! Faruk Koca'ya "Yaptığınız için pişman mısınız?" diye soruldu