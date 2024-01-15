AK Parti Ankara'daki aday tanıtımını 18 Ocak'ta yapacak! Ankara adayı Turgut Altınok...

AK Parti'nin 9 şehit haberinin ardından ertelediği aday tanıtım toplantısının tarihi belli oldu. AK parti, Ankara başta olmak üzere birçok büyükşehir adayını tanıtacağı toplantıyı 18 Ocak Perşembe günü yapacak.

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AK Parti'de Ankara adayının da açıklanacağı aday tanıtım toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te yapılacağı duyuruldu.

AK Parti'nin 14 Ocak'ta yapılacak olan aday tanıtım toplantısı Pençe Kilit bölgesinde 9 askerimizin şehit olması nedeniyle ertelenmişti. Ankara adayının da tanıtılacağı toplantının tarihi belli oldu. Toplantının 18 Ocak Perşembe günü saat 14:00'te yapılacağı duyuruldu.