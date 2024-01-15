İsrail'in bombaladığı Gazze'deki can kaybı 24 bini aştı

İsrail'in 7 Ekim'den beri aylardır kadın, çocuk demeden bombaladığı Gazze'de can kaybı 24 bin 100'e, yaralı sayısı ise 60 bin 834’e çıktı. İsrail, 237 insani yardım tırının giriş iznine ise izin verdiğini duyurdu.

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İsrail’in 7 Ekim'de Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırılar aylardır devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı saldırılar sonucu bölgede son 24 saatte 132 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 252 Filistinlinin ise yaralandığı açıkladı.

Açıklamada, saldırıların başladığı tarihten bu yana yaşanan can kaybının 24 bin 100’e, yaralı sayısının ise 60 bin 834’e yükseldiği belirtildi.

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) dün Gazze Şeridi’ne girmesi planlanan 237 insani yardım tırının denetlendiği ve giriş izninin verildiği duyurdu.