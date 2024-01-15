Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında Beşiktaş krizi! Murat Ongun'u istemiyor...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 'sır küpü' Murat Ongun'u Beşiktaş'tan belediye başkan adayı yapmak istediği konuşuluyordu. Murat Ongun ismi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İmamoğlu arasında yeni bir krize neden oldu. Özel'in "emanetçi genel başkan imajını pekiştirir" dilerek Ongun ismine karşı çıktığı iddia edildi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBBB Bakanı Ekrem İmamoğlu arasındaki aday belirleme krizlerine bir yenisi daha eklendi. Özel ile İmamoğlu'nun şimdi de İstanbul'un Beşiktaş ilçesi belediye başkan adayı konusunda karşı karşıya geldikleri iddia edildi.

Beşiktaş'a Murat Ongun'u istiyor

İstanbul'da tüm ilçelerin CHP belediye başkan adaylarını belirlemede tek yetkili olarak hareket ettiği konuşulan Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş'ta kendisine en yakın isimlerden Murat Ongun'u aday yapmak istediği ifade ediliyor.

Özgür Özel 'Rıza Akpolat' diyor

Buna karşılık Özgür Özel'in ise, Kılıçdaroğlu'nun kongrede devrilmesinde kilit rol oynayarak bir grup Alevi delegeyi son anda ikna eden mevcut Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı devam ettirmek istediği iddia ediliyor.

Özgür Özel'in iki çekincesi var!

Özgür Özel'in, Rıza Akpolat'ın aday gösterilmemesinin "partideki Alevilerin dışlandığına" yönelik algıyı güçlendireceği için tehlikeli bulduğu konuşuluyor. CHP kulislerinde, Kılıçdaroğlu'ndan sonra Alevi isimlerin etkisizleştirilmeye çalışıldığı iddiaları yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı.

Emanetçi genel başkan imajı...

Özgür Özel'in Beşiktaş'ta Murat Ongun gibi İmamoğlu'na bu kadar yakın bir ismin aday gösterilmesinin de "emanetçi genel başkan" yakıştırmalarına hizmet edeceği için Ongun'u istemediği ifade ediliyor.