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Bankalar 1 Ocak 2025'te enflasyon muhasebesine geçecek

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bankalar 1 Ocak 2025'te enflasyon muhasebesine geçecek

 BDDK, bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 1 Ocak 2025'ten itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçeceğini açıkladı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 1 Ocak 2025'ten itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçeceğini duyurdu.

BDDK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada "Bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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