Emekliye ek zam! Kabine yarın toplanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği ek zam yarın belli oluyor. Kabine toplantısının ardından emekliye ek zamla ilgili kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyuracak...

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Emeklilerin merakla beklediği ve emeklilere ek zam konusunun görüşüleceği Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de yapılacak. Toplantının ardından emekliye ez zam miktarı Cumhurbaxkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Kritik zirvede ayrıca fahiş fiyatla ve enflasyonla mücadele de ele alınacak.

Memur emeklisi ile aradaki fark

Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı. En düşük emekli aylığını da içeren düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinesinde ilgili bakanlıkların yürüttüğü çalışma Kabine toplantısında gündemde olacak.

Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor

Yakında Meclis'e sunulması planlanan emekliye ek zam düzenlemesine son eklinin Kabine'de verilmesi bekleniyor. Kabine'de şekillenecek olan ek zam kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yapacağı Millete sesleniş konuşmasında açıklaması bekleniyor.

AK Parti'den açıklama gelmişti Bugün Meclis'te açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli zammına ilişkin olarak, "Oran verme imkanım yok, Kabine'de netleşecek." demişti.

Fahiş fiyat artışları da gündemde

Kabine'de enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele için atılacak ilave adımlar da görüşülecek. Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırma adımlarının piyasalara etkisi ve rezervlerdeki son durum değerlendirilecek.

Terörle mücadele önemli bir başlık

Toplantının bir diğer gündem maddesi Türkiye'nin terörle mücadele operasyonları. Bu kapsamda İstanbul'daki güvenlik zirvesinden çıkan kararlar Kabine'de de konuşulacak. Suriye ve Irak'ın kuzeyi ile yurt içinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlar ele alınacak.