BIST 8.044
DOLAR 30,09
EURO 32,99
ALTIN 1.987,79
HABER /  GÜNCEL

Ali Yerlikaya 7 ili sel, su baskını ve heyelana karşı uyardı

Ali Yerlikaya 7 ili sel, su baskını ve heyelana karşı uyardı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kuvvetli yağışların beklendiği 7 il için turuncu kodlu, 18 il için ise sarı kodlu uyarıda bulundu.

Abone ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda yarın Balıkesir başta olmak üzere İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Mersin, Antalya illerinde turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Çanakkale, Bursa, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Osmaniye, Hatay, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş ve Adana illeri için ise sarı kodlu uyarıda bulunan Bakan Yerlikaya, vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Bakan Yerlikaya’nın açıklaması şöyle:

"Vatandaşlar tedbiri elden bırakmamalı"

“Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun.”

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray - Kayserispor / Canlı yayın
Galatasaray - Kayserispor / Canlı yayın
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Altının kilogram fiyatı yükseldi, ne kadar oldu? İşte son durum...
Altının kilogram fiyatı yükseldi, ne kadar oldu? İşte son durum...
Emekliye ek zam! Kabine yarın toplanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Emekliye ek zam! Kabine yarın toplanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Bankalar 1 Ocak 2025'te enflasyon muhasebesine geçecek
Bankalar 1 Ocak 2025'te enflasyon muhasebesine geçecek
İsrail'in bombaladığı Gazze'deki can kaybı 24 bini aştı
İsrail'in bombaladığı Gazze'deki can kaybı 24 bini aştı
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında Beşiktaş krizi! Murat Ongun'u istemiyor...
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında Beşiktaş krizi! Murat Ongun'u istemiyor...
Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar ile ilgili iddialara yanıt
Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar ile ilgili iddialara yanıt
İstanbul'da çanta deposunda korkutan yangın
İstanbul'da çanta deposunda korkutan yangın
Siirt'te polis memuru bıçaklı saldırıya uğradı!
Siirt'te polis memuru bıçaklı saldırıya uğradı!
AK Parti Ankara'daki aday tanıtımını 18 Ocak'ta yapacak! Ankara adayı Turgut Altınok...
AK Parti Ankara'daki aday tanıtımını 18 Ocak'ta yapacak! Ankara adayı Turgut Altınok...
Kuş yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya döndü: 2 kişi yaralandı!
Kuş yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya döndü: 2 kişi yaralandı!