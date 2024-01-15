Galatasaray zirve takibini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

Galatasaray, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Galatasaray'ın gollerini 26. dakikada Victor Nelsson ve 86. dakikada penaltıdan Dries Mertens kaydetti.

Kayserispor'un tek golü 57'de Aylton'dan geldi.

İlk yarının son dakikalarında penaltı atışını kullanan Bahoken, Muslera'yı geçemedi.

Galatasaray, aldığı galibiyle puanını 51 yaptı. Kayserispor ise 29 puanda kaldı. Galatasaray, 21. haftada Trabzonspor'a konuk olacak. Kayserispor evinde İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - Kayserispor maçının önemli anları

90'Maçta son düdük geldi. Galatasaray, sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

90+2: Hasan Ali bu kez de sağ kanattan korneri kullandı, Bahoken'in kafa vuruşu üstten auta gitti.

86' GOL! Galatasaray Mertens'in penaltı golüyle yeniden öne geçti.

84'PENALTI! Atilla Karaoğlan penaltı çizgisini işaret etti. Galatasaray penaltı kazandı.

83'Hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu izlemek için VAR'a gidiyor.

81'Galatasaray'da sol kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Barış Alper, yerde kaldı. Sarı-Kırmızılı takım penaltı bekliyor.

79'Nelsson'un ceza alanına gönderdiği yüksek topa Kaan Ayhan kafayı vurdu, kaleci Bilal bu pozisyonda zorlanmadı.

68'Galatasaray'da Kaan Ayhan değişikliği sonrası Barış Alper, sol bekten forvet pozisyonuna geçti.

66'Mertens'in köşe vuruşunda Barış Alper'in ön direkten yaptığı kafa vuruşu yandan dışarı gitti.

60'Ndombele'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Mertens şutunu çekmeden önce savunma araya girdi.

58'GOL! Kayserispor, Boa Morte ile eşitliği yakaladı. Savunmada Torreira'nın kısa pasında araya giren Boa Morte karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

50'Kayserispor gole çok yaklaştı! Paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Gökhan Sazdağı'nın vuruşunu Muslera iki hamlede kurtardı.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

Maçta ilk yarı sona erdi.

45'45+3: Ceza yayı önünde topla buluşan Mertens, açısını düzeltip çok sert vurdu. Kaleci Bilal harika çıkardı.

45'PENALTI KAÇTI! Kayserispor'da penaltıyı kullanan Bahoken, kaleci Muslera'yı geçemedi.

44'Pozisyonu VAR'da izleyen hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını işaret etti.

42'Ceza alanına atılan topa topukla vuruş yapan Bahoken, Abdülkerim'den seken topta elle müdahale olduğu iddiasıyla penaltı itirazında bulundu. Pozisyon inceleniyor.

34'Kayserispor etkili geldi. Ramazan'ın pası ile ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Eray, son çizgide ortasını içeri çevirmek istedi. Savunmada Nelsson'dan kritik müdahale geldi.

31'Galatasaray'da teknik direktörü Okan Buruk itirazları sebebiyle sarı kart gördü.

29'SAYILMAYAN GOL! Rakip ceza sahasında ön alan baskısıyla topu kazanan Mertens, kale sahasında düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Atilla Karaoğlan, Attamah'a faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

26'GOL! Galatasaray, Nelsson'un golüyle öne geçti. Sol kanattam Mertens'in içeri gönderdiği yüksek topta karambole düştü. Savunmanın uzaklaştıramadığı topa son olarak Nelsson hamle yapınca top ağlara gitti.

17'Rakip yarı alanda topla buluşan Barış Alper, savunma arkasına yerden ara pası gönderdi. Mertens, ceza sahasına girerken bekletmeden şutunu çekti ama sonuç alamadı.

12'Galatasaray gole çok yaklaştı! Mertens'in sol çaprazdan ceza alanına çıkardığı topu kontrol eden Halil Dervişoğlu, Tete'ye bıraktı, Tete'nin yakın mesafeden vuruşu üstten dışarı gitti.

11'Savunma arkasına gönderilen topa Halil hareketlendi, Attamah'ın kafayla attığı pası kaleci Bilal iki hamlede kontrol etti.

8'Kayserispor etkili geldi! Sol kanattan çizgiye inen Eray'ın içeri çevirdiği topa Ali Karimi ceza alanından şutunu çekti, top savunmadan sekti.

1'Maçta ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

Galatasaray - Kayserispor 11'leri:

Galatasaray: Muslera; Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış; Torreira, Ndombele; Tete, Mertens, Zaha; Halil

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Arif, Attamah, Hasan Ali, Ackah, Mehmet Eray, Karimi, Ramazan Civelek, Morte, Bahoken.