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Altının kilogram fiyatı yükseldi, ne kadar oldu? İşte son durum...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altının kilogram fiyatı yükseldi, ne kadar oldu? İşte son durum...

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 60 bin liraya yükseldi.

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Altın piyasasında en düşük 2 milyon 58 bin lira, en yüksek 2 milyon 64 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 2 milyon 60 bin liraya yükseldi.

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 968 milyon 461 bin 752,33 lira, işlem miktarı ise 479,59 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 969 milyon 241 bin 212,31 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, AG Kıymetli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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