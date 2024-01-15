İYİ Parti'den İstanbul ve Ankara adayı açıklaması

Yerel seçime kısa bir süre kala, İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, partisinin İstanbul ve Ankara adaylarına dair yaptığı açıklamada, "Ankara ve İstanbul adaylarımızı tespit çalışmalarımız devam ediyor. Çok hassas bir süreç yürütüyoruz." şeklinde ifadeler kullandı.

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İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, partisinin Başkanlık Divanı'nın ardından parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, temel gündem maddelerinin şehitler ve terörle mücadele olduğunu söyledi. TSK'nın terör örgütü PKK'ya karşı cansiperane mücadele verdiğini vurgulayan Zorlu, Türk devletinin ve milletinin bölünmez bütünlüğünün, egemenliğinin cephedeki müdafisi olan Türk ordusunun, bölücü terör örgütüne karşı yürüttüğü mücadelede onların yanında yer almanın, her Türk vatandaşının asli vazifesi olduğunu ifade etti.

Bilecik açıklaması

Zorlu, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddiaları nedeniyle başkanlık görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Semih Şahin'in istifasının ardından yapılan oylamada, Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Sadık Kaya'nın belediye başkanlığına seçilmesiyle ilgili soru üzerine Zorlu, "Bizim kararımız çok açık ve nettir. Biz, 31 Mart'ta hem siyasi iktidara hem de muhalefetin alışılagelmiş bu ezberini bozmakta kararlıyız. Bilecik konusunda da çok ciddi bir bilgi kirliliği, hatta gerçek dışı ifadeleri üzülerek takip ediyoruz. 2019 seçimlerinde ittifakla kazanılmış bir belediye, ardından belediye başkanı görevden uzaklaştırılıyor. Daha öncesinde de belediye içerisinde yapılan oylamalarda biz, CHP'nin Belediye Meclisi üyesi adayını destekledik ve iki kez de seçilmesini sağladık. Ancak biz, artık yeni bir yolculuğa çıktık. İYİ Parti olarak kendi adaylarımızı kazandırmak gibi bir sorumluluğun ve heyecanın içerisindeyiz. Bugün Bilecik'le, yarın belki sürpriz yerler olabilir. Bu konudaki kararlılığımızın devam edeceğinin bir kez daha altını çizmek istiyorum." dedi.

"Ankara ve İstanbul adaylarını tespit çalışmaları devam ediyor"

Zorlu, İstanbul ve Ankara'da belediye başkan adaylarının belli olup olmadığına ilişkin soruya da "Ankara ve İstanbul adaylarımızı tespit çalışmalarımız devam ediyor. Çok hassas bir süreç yürütüyoruz. Adayımız çıktıktan sonra bu anketlerin tekrar yapılmasını arzu ederiz. Milletimizin karar vereceği bir seçimdir. Önemli olan bizim irademizin, aldığımız bu kararın hayata geçirilmesi." cevabını verdi.