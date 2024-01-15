Araç sahipleri dikkat! MTV ödemelerini kaçırmayın

2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için son ödeme tarihi 31 Ocak olarak belirlendi. Araç sahiplerinin, gecikme faiziyle karşılaşmamak için ilk taksitlerini bu tarihe kadar ödemeleri gerekiyor.

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2024 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) birinci taksit ödeme dönemi yılbaşında başladı. 2024 yılı motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri için son tarih, 31 Ocak olacak.

Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki kez ödeniyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuz ayı olmak üzere eşit 2 taksite bölünüyor. Bu yıla ait MTV'nin ilk taksit ödeme dönemi için 2 hafta kaldı. Motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksit ödemeleri, 31 Ocak'ta sona erecek. Ödemesini yapılmayan araç sahipleri gecikme faizi de ödeyecek.