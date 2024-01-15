İçişleri Bakanı’ndan Antalyasporlu futbolcu ile ilgili açıklama

Antalyaspor - Trabzonspor maçında attığı gol sonrası bileğindeki İsrail - Gazze savaşı başlangıç tarihini göstererek gol sevinci yaşayan Antalyasporlu Sagiv Jehezkel ile ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili, “Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, saat 17.15 itibarıyla ülkemizden ayrılmıştır. Bir kez daha belirtmek isterim ki Türkiye her zaman tüm mazlumların ve Filistin halkının yanındadır.” ifadelerini kullandı.