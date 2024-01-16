Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İstanbul için son anket sonuçları açıklandı

İstanbul için yerel seçim anket sonuçları gelmeye başladı. Asal Araştırma tarafından yapılan son anket çalışmasında Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranları yer alırken, aralarındaki puan farkı da dikkat çekti.

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2024 yerel seçimlerinde en çok merak edilen şehirlerin başında İstanbul gelirken, yarışın CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı ve AK Parti adayı Murat Kurum arasında geçmesi bekleniyor.

Seçimlere 2,5 ay kala 'İstanbul'da hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu kazanacak?' sorularına yanıt aranmaya başlarken, İstanbul için ilk yerel seçim anketleri de gelmeye başladı.

Asal Araştırma İstanbul seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara "Bu pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği anket çalışmasına toplam 2 bin 500 kişiyle görüşüldüğü belirtildi.

İmamoğlu mu Kurum mu önde?

İstanbul yerel seçim anket sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki fark dikkat çekerken; ankette henüz adaylarının ismini açıklamayan DEM Parti ve İYİ Parti de yer aldı. İşte İstanbul yerel seçim anket sonuçları...

Ekrem İmamoğlu: %36,4



Murat Kurum: %32,8



DEM Parti Adayı: %4,4



YRP Adayı: %3,8



İYİ Parti Adayı: %3,0

Diğer Parti Adayları: %3,4

Kararsızım: %11,0

Oy kullanmayacağım: %5,2