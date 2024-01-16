Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak partisinin İstanbul İl Başkanlığına geldi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Erdoğan, il binasına giriş yaptı.
Teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Erdoğan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.