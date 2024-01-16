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Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı

 Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişi tartıştığı kardeşinin kulağının bir bölümünü ısırarak kopardı.

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Alınan bilgiye göre, Savaş Mahallesi'nde E.K. (55) ile kardeşi İ.K. (52) arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, İ.K'nin kulağını ısırarak bir bölümünü kopardı. Bu sırada E.K'de başından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.

İ.K'nin olay sırasında kopan kulağının parçası sağlık ekiplerince hastaneye götürülerek dikildi.

Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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