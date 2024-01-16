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Sosyal medyadan sahte ilanla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Sosyal medyadan sahte ilanla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Mersin'de sosyal medyadan sahte ilan vererek dolandırıcılık yapan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden verdiği sahte ilanlar ile dolandırıcılık yaparak haksız kazanç elde eden şahısla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüphelinin ucuz klima satışı vadiyle yayınladığı ilanlar ile ağına düşürdüğü vatandaşlar dolandırdığı tespit edildi. Şahsı yakalamak amacıyla harekete geçen ekipler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlendiği operasyon ile şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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