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Van’da karla mücadele çalışması devam ediyor

Van’da karla mücadele çalışması devam ediyor

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 24 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, Van Büyükşehir Belediyesi kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Van’da geçtiğimiz günlerde yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray’da 6, Başkale’de 8, Erciş’te 1, Gevaş 4, Gürpınar 4 ve Tuşba ilçesinde ise 1 olmak üzere toplam 24 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van’da etkili olan kar yağışı sonrasında kapanan yolları açmak için çalışma başlatan Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir yandan kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürürken bir yandan da şehir merkezindeki ana ve ara artellerdeki karı temizlemek için yoğun mesai harcıyor.

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