Komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu: Biz bu seçimi kazanacağız

Türkiye Komünist Partisi Kadıköy Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, tv100.com yazarı Barış Yarkadaş'a yaptığı özel açıklamada "Biz bu seçimi kazanacağız bunu çalışma yaptığımız tüm bölgelerde görüyoruz. Kadıköy’ün röntgenini çektik. Sorunlarını da çözüm yollarını da biliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, iletişimci-yazar Ferhat Murat, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk oldu. 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler programda masaya yatırıldı.

Türkiye Komünist Partisi Kadıköy Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu ile görüşen Yarkadaş "Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu ile bugün konuştum. Fatih Mehmet Maçoğlu hayli iddialı o da diyor ki ‘Biz bu seçimi kazanacağız bunu çalışma yaptığımız tüm bölgelerde görüyoruz. Kadıköy’ün röntgenini çektik. Sorunlarını da çözüm yollarını da biliyoruz’" ifadelerine yer verdi.