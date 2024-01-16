Real Madrid'in Arda Güler paylaşımlarındaki gerçek ortaya çıktı tepki çekti

Real Madrid'in peş peşe Arda Güler paylaşımlarının altından başka bir iş çıktı. İspanyol devinin sosyal medya yöneticileri Arda Güler paylaşımlarını sadece Türkiye'de gözükebilecek şekilde ayarladıkları öğrenildi.

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Real Madrid'e transfer olduğundan beri İspanyol devinin sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşılan Arda Güler'in aslında sadece Türkiye'ye paylaşıldığı ortaya çıktı.

Paylaşım sadece Türkiye'de gözüküyor

Real Madrid'in Arda Güler paylaşımlarının sadece Türkiye'ye özel olduğu öğrenildi.

Yurt dışında yaşayan kişilerin Arda'ya dair hiçbir şey görmemesi sonrası ortaya çıkan bu detay sonrası Türk taraftarlar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.