Arda Güler oyuna girdi, Real Madrid tur atladı

Real Madrid'in gollerini 20. dakikada Antonio Rudiger, 29. dakikada Ferland Mendy, 85. dakikada Dani Carvajal, 116. dakikada Stefan Savic (kendi kalesine) ve 120+3. dakikada Brahim Diaz atarken, Atletico Madrid'in gollerini ise 6. dakikada Mario Hermoso, 37. dakikada Antoine Griezmann ve 78. dakikada Antonio Rüdiger (kendi kalesine) kaydetti.