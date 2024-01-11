Arda Güler oyuna girdi, Real Madrid tur atladı
İspanya Süper Kupa'da oynanan derbide Real Madrid, normal süresi 3-3 biten maçın uzatma devrelerinde Atletico Madrid'i 5-3 yenerek finale yükseldi. Milli futbolcu Arda Güler, 112. dakikada oyuna girdi.
İspanya Süper Kupa yarı finalinde Madrid derbisi oynadı. Milli futbolcu Arda Güler'li Real Madrid ile Atletico Madrid dev maçta kozlarını paylaştı.
İspanya Süper Kupası yarı finalinde Real Madrid ile Atletico Madrid, Al Awal Park at King Saund University Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 90 dakika 3-3 sona erdi.
Real Madrid'de Arda Güler, 112. dakikada Valverde'nin yerine oyuna girdi. Bu dakikadan sonra iki gol bulan Carlo Ancelotti'nin öğrencileri karşılaşmayı 5-3 kazanarak finale yükseldi.
Real Madrid'in gollerini 20. dakikada Antonio Rudiger, 29. dakikada Ferland Mendy, 85. dakikada Dani Carvajal, 116. dakikada Stefan Savic (kendi kalesine) ve 120+3. dakikada Brahim Diaz atarken, Atletico Madrid'in gollerini ise 6. dakikada Mario Hermoso, 37. dakikada Antoine Griezmann ve 78. dakikada Antonio Rüdiger (kendi kalesine) kaydetti.