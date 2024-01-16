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İstanbul'da etkili olan sağanak trafiği felç etti

İstanbul'da etkili olan sağanak trafiği felç etti

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde ise araç ve insan hareketliliği artan mega kentte, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nin Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası geçişlerinde ve bağlantı yollarında trafik adeta felç oldu. İşte bölge bölge trafiğin olduğu yerler...

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Kentte, yağışlı havanın da etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu Yakası D-100 kara yolunda Kartal ve Avrasya Tüneli bölgeleri arasında her iki yönde trafik yaşanırken, TEM Otoyolu'nda da Ataşehir, Ümraniye, Kavacık, Sancaktepe mevkileri ile Çamlıca gişelerde de araçlar yavaş ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Avcılar, Bahçelievler, Haliç Köprüsü, Şişli ve Mecidiyeköy mevkilerinde trafik ağır seyrediyor.

TEM Otoyolu Kağıthane mevkisinde de trafik yoğunluğu oluşurken, otoyolun D-100 kara yolu ile bağlantı yollarında araçlar ağır ilerliyor. Kentte, yağışın etkisiyle bazı bölgelerde maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.

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