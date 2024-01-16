Mersin'de yolcu otobüsü devrildi 9 kişi öldü! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin'de meydana gelen otobüs kazasında yaralıların 15 ambulans ile hastaneye sevk edildiğini belirtti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin'de meydana gelen otobüs kazasında yaralıların 15 ambulans ile hastaneye sevk edildiğini belirtti.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin'de meydana gelen otobüs kazasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gece 01.19’da Mersin Aydıncık ilçesi Sarıyer Tüneli girişinde meydana gelen otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybetmiş, 14’ü ağır 30 kişi yaralanmıştır. Yaralılar olay yerine görevlendirilen 15 adet ambulans ve 45 personel ile hastanelere nakledilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tedavileri devam eden yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için gereken her şey yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.