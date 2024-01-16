BIST 8.081
DOLAR 30,10
EURO 32,87
ALTIN 1.984,72
HABER /  GÜNCEL

Yeşil Sol Parti kongresine soruşturma: 16 şüpheli için gözaltı kararı

Yeşil Sol Parti kongresine soruşturma: 16 şüpheli için gözaltı kararı

Yeşil Sol Parti'nin hafta sonu gerçekleştirilen olağan kongresinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptığı tespit edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara merkezli 10 ilde belirlenen şüphelilerin eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kış aylarının vazgeçilmezi katı üzüm pekmezine yoğun ilgi
Kış aylarının vazgeçilmezi katı üzüm pekmezine yoğun ilgi
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Hamas, iki İsrailli esirin Gazze’de İsrail saldırılarında öldüğünü duyurdu
Hamas, iki İsrailli esirin Gazze’de İsrail saldırılarında öldüğünü duyurdu
Çanakkale Valiliği’nden 3 ilçe için motokurye kararı
Çanakkale Valiliği’nden 3 ilçe için motokurye kararı
Üst solunum yolu şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı arttı
Üst solunum yolu şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı arttı
İstanbul'da etkili olan sağanak trafiği felç etti
İstanbul'da etkili olan sağanak trafiği felç etti
Mersin'de yolcu otobüsü devrildi 9 kişi öldü! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama
Mersin'de yolcu otobüsü devrildi 9 kişi öldü! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama
Real Madrid'in Arda Güler paylaşımlarındaki gerçek ortaya çıktı tepki çekti
Real Madrid'in Arda Güler paylaşımlarındaki gerçek ortaya çıktı tepki çekti
Sosyal medyadan sahte ilanla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
Sosyal medyadan sahte ilanla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
Komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu: Biz bu seçimi kazanacağız
Komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu: Biz bu seçimi kazanacağız
Erkek arkadaşının evini bastı mahalleliyi isyan ettirdi
Erkek arkadaşının evini bastı mahalleliyi isyan ettirdi
Van’da karla mücadele çalışması devam ediyor
Van’da karla mücadele çalışması devam ediyor