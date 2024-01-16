MİT, PKK/YPG’nin sözde Suriye sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Liman Suwyeş'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde olduğu belirlenen YPG'nin kadın yapılanmasının sözde sorumlularından ve terör örgütünün sözde meclis üyesi "Rihan Amude" kod adlı Liman Suwyeş'i takibe aldı.

Bulunduğu yer belirlenen Suwyeş, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Suwyeş'in, Suriye'de örgüt adına toplumsal alan ve örgütlenme faaliyetlerini yönettiği, Türkiye sınırındaki Kamışlı bölgesinde, Kandil'den gelen talimatları kadın örgüt mensuplarına aktardığı belirlendi.

Ayrıca teröristin, örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda Türkiye'ye yönelik eylemsel faaliyetleri organize ettiği tespit edildi.

Liman Suweyş kimdir?

Aslen Suriye Amudeli olan ve "Rihan Amude" ile "Reyhan" kod adlarını kullanan Liman Suweyş, 2010’da örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Örgütün en üst düzey kadın örgüt mensupları ile birlikte eğitim aldı. 2020 yılında PKK/YPG’nin Irak Süleymaniye yapılanmasında sorumlu olarak faaliyet yürüttü. Irak’ın ardından Suriye’ye geçiş yapan Liman Suweyş, kadın örgüt mensuplarının sözde sorumluluğunu yaptı. 2022 yılında ise yeniden PKK/YPG’nin Suriye’deki kadın yapılanması KONGRA-STAR’ın Irak Süleymaniye’deki sözde sorumlusu oldu. Suweyş, son olarak PAJK'ın Suriye sözde sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.