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Operasyon yapılan evden çok sayıda silah ve tarihi eser çıktı

Operasyon yapılan evden çok sayıda silah ve tarihi eser çıktı

Denizli’de jandarma ekiplerinin operasyon düzenlediği adreste çok sayıda silah ve tarihi obje ele geçirildi.

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Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları istihbarat üzerine Çivril ilçesinde yaşayan iki şahsı bir süre takibe aldı. Fiziki ve teknik takibin ardından jandarma ekipleri şüpheli iki şahsın adresine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda adeta mini cephane çıktı. Aramalarda 5 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 52 adet tabanca mermisi, 10 adet tabanca şarjörü, 92 adet av tüfeği fişeği, 150 adet tarihi obje ve dedektör ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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