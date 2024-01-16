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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan net uyarı: Büyük acılara neden olabiliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan net uyarı: Büyük acılara neden olabiliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aşırı hız ve dikkatsizliğin büyük acılara neden olabildiğini belirtti. Bakan Yerlikaya, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

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Bu gece saat 01.15 sıralarında Mersin-Antalya D-400 kara yolu Aydıncık ilçesi çıkışında şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazanın ardından sürücüleri uyardı.

Kazanın kamera görüntülerini paylaşan Yerlikaya, "Bütün sürücülerimize sesleniyorum. Aşırı hız ve bir anlık dikkatsizlik büyük acılara neden olabiliyor. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, öte yandan kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar da diledi.

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