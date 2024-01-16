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Kamp yaptıkları yaylada mahsur kalan 8 kişiyi off-road ekipleri kurtardı

Kamp yaptıkları yaylada mahsur kalan 8 kişiyi off-road ekipleri kurtardı

Düzce'deki Pürenli Yaylası'nda kamp yapan iki aile, kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kaldı. 8 kişi off-road ekiplerince kurtarıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Düzce’ye şehir dışından gelen 8 kişilik iki aile kamp yapmak üzere Pürenli Yaylası'na çıktı. Bölgede etkili olan kar yağışı ile vatandaşlar yaylada mahsur kaldı. Vatandaşlar, telefonların çekmemesi sebebiyle araçlarını bırakıp şehir merkezine yürümeye karar verdi. 7 kilometre uzaklıkta bulunan en yakın yerleşim yerine ulaşmaya çalışan vatandaşlar, Nacak Off-Road Kulübü üyeleriyle karşılaştı. Vatandaşlar, off-road aracına alınıp tekrar yaylaya çıkarıldı. Off-road ekibi, mahsur kalan araçları da halatlarla çekerek, merkeze getirdi.

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