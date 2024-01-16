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İYİ Parti'nin Turgut Altınok planı! AK Parti onu aday göstermezse İYİ Parti gösterecek...

İYİ Parti'nin Turgut Altınok planı! AK Parti onu aday göstermezse İYİ Parti gösterecek...

İYİ Parti kulisleri bomba bir iddia ile çalkalanıyor. Ankara ve İstanbul'da tek başına seçime girecek olan İYİ Parti'nin, AK Parti'nin Ankara adayı olarak ismi ön plana çıkan Turgut Altınok üzerine plan yapıyor. AK Parti'nin Turgut Altınok'u aday göstermemesi durumunda İYİ Parti Turgut Altınok'u İYİ Parti'nin Ankara adayı yapacak...

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İYİ Parti'nin Ankara adayı kim olacak? AK parti Akara adayını 18 Ocak Perşembe günü açıklayacak. İYİ Parti’nin Ankara adayını açıklamak için AK Parti’yi beklediği konuşulmaya başlandı. İYİ Parti, Ankara için Turgut Altınok üzerinden iki aşamalı bir plan yaptı. İşte İYİ Parti'nin Ankara adayı planı...

AK Parti Altınok'u aday göstermezse...

AK Parti'nin 18 Ocak'ta Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u Ankara adayı açıklamaması durumunda, İYİ Parti Turgut Altınok'u Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterecek.

AK Parti Altınok'u aday gösterirse...

AK Parti’nin Ankara adayı olarak Altınok’u açıklaması halinde İYİ Parti, sosyal demokrat bir kadın adayla yarışa girmeyi planlıyor. CHP ve AK Parti'nin 'ülkücü' adaylarının karşısına farklı bir seçenek sunmanın kazandıracağı hesap ediliyor. 

2019'da Meral Akşener teklif etti

İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker'in "Turgut Altınok 2019’da Meral Akşener’le görüştü ve İYİ Parti’nin adayı olmak istedi" iddiası için Turgut Altınok, "Meral hanımla ben görüştüm. Benim hiç kimseden siyasi hayatım boyunca adaylık talebim olmamıştır. Hiç aday adayı da olmadım. Tam aksini söylüyorum biri benimle paylaştıysa bu benimle mezara gider daha sonra o partiden ayrılmışta olsam asla konuşulan işin ahlakı erdemi orada kalır. Ama şunu söyleyeyim bana İYİ Parti’den adaylık teklifi geldi." demişti.

Kızı İYİ Parti GİK üyeliğinden istifa etmişti


Turgut Altınok'un kızı Ayça Altınok, İYİ Parti'den siyasete atılmış ve rozetini de Genel Başkan Meral Akşener, “Efsane belediye başkanının kızı” diyerek takmıştı. Ayça Altınok Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi yapıldı. Ancak baba Altınok'un 2019 seçimlerinde tekrar AK Parti ile anlaşması üzerine kızının İYİ Parti günleri de sona ermiş ve İYİ Parti'den istifa etmişti.

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