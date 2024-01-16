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Bakan Mahinur Göktaş duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin, paralar yatırılmaya başlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Mahinur Göktaş duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin, paralar yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

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Bakan Göktaş, aylık ortalama 560 bin kişinin Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 5 bin 97 lira ödeme yapıldığını belirtti.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. 2023'te toplam 116,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Öte yandan ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemeleri şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde 7 bin 608 lira olarak yatırılacak.

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