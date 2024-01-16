Eski sevgilisine kabusu yaşattı! Trafikte otomobilinin önünü kesti ve...
Adana’da ayrıldığı sevgilisinin trafikte önünü kesen şahsın, aracın üzerine çıkarak kadının otomobilinin camını kırdığı anlar görüntülere yansıdı.
İddiaya göre, Fırat A. (41), kendisinden ayrılan sevgilisi N.K.'nin (40) trafikte önünü kesti. Fırat A., eski sevgilisi N.K.’nin aracının motor kaputuna çıkarak araca zarar vermeye başladı. Kadını tehdit eden Fırat A., bir süre sonra aracın üzerinden indi, bu anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Polisler ihbar üzerine bölgeye gelerek söz konusu şüpheliyi yakaladı.
Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edilirken, adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp, eski sevgilisi N.K.’ye yaklaşmaması için uzaklaştırma kararı verildi.