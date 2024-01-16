Eski sevgilisine kabusu yaşattı! Trafikte otomobilinin önünü kesti ve...

İddiaya göre, Fırat A. (41), kendisinden ayrılan sevgilisi N.K.'nin (40) trafikte önünü kesti. Fırat A., eski sevgilisi N.K.’nin aracının motor kaputuna çıkarak araca zarar vermeye başladı. Kadını tehdit eden Fırat A., bir süre sonra aracın üzerinden indi, bu anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.