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Eski sevgilisine kabusu yaşattı! Trafikte otomobilinin önünü kesti ve...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Eski sevgilisine kabusu yaşattı! Trafikte otomobilinin önünü kesti ve...

Adana’da ayrıldığı sevgilisinin trafikte önünü kesen şahsın, aracın üzerine çıkarak kadının otomobilinin camını kırdığı anlar görüntülere yansıdı.

Eski sevgilisine kabusu yaşattı! Trafikte otomobilinin önünü kesti ve...

 İddiaya göre, Fırat A. (41), kendisinden ayrılan sevgilisi N.K.'nin (40) trafikte önünü kesti. Fırat A., eski sevgilisi N.K.’nin aracının motor kaputuna çıkarak araca zarar vermeye başladı. Kadını tehdit eden Fırat A., bir süre sonra aracın üzerinden indi, bu anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi. 

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Eski sevgilisine kabusu yaşattı! Trafikte otomobilinin önünü kesti ve...

Polisler ihbar üzerine bölgeye gelerek söz konusu şüpheliyi yakaladı. 

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Eski sevgilisine kabusu yaşattı! Trafikte otomobilinin önünü kesti ve...

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edilirken, adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp, eski sevgilisi N.K.’ye yaklaşmaması için uzaklaştırma kararı verildi.

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Eski sevgilisine kabusu yaşattı! Trafikte otomobilinin önünü kesti ve...
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