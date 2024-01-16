Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

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Bursa Deniz Otobüslerinden (BUDO) yapılan duyuruya göre, saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Aynı gerekçeyle saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de gerçekleştirilemedi.