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Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal edildi

 Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

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Bursa Deniz Otobüslerinden (BUDO) yapılan duyuruya göre, saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Aynı gerekçeyle saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de gerçekleştirilemedi.

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