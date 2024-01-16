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Lüleburgaz'da yaşanan trafik kazası ucuz atlatıldı

Lüleburgaz'da yaşanan trafik kazası ucuz atlatıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi İstasyon Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen tek taraflı kazada, E.O. yönetimindeki 39 TS O26 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarına uçtu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu araç sürücüsü E.O. hafif yaralandı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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