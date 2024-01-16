BIST 8.010
DOLAR 30,10
EURO 32,81
ALTIN 1.973,96
HABER /  GÜNCEL

Komşusunun altınlarını çalan kadın gözaltına alındı

Komşusunun altınlarını çalan kadın gözaltına alındı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde komşusunun ziynet eşyalarını çalan kadın gözaltına alındı.

Abone ol

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçlarına yönelik asayiş çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede İskenderun ilçesi Pirireis Mahallesi’nde 9 Ocak tarihinde hırsızlık olayı meydana geldi. Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda; komşusunun ziynet eşyalarını çaldığı tespit edilen şüpheli M.D., 12 Ocak tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili polis ekiplerinin yaptığı aramada; 3 burma bilezik altın, 7 tam altın, 1 kapalı tam ata altını, 3 yarım altın, 6 çeyrek altın, 1 kadın yüzük, 1 çift altın kadın küpe ve 1 koyu renkli erkek yüzük ele geçirildi. Hırsızlık olayının şüphelisi M.D. 13 Ocak tarihinde işlemleri yapılmak üzere adli mercilere teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener o ismi önce takipten çıktı sonra da engelledi!
Meral Akşener o ismi önce takipten çıktı sonra da engelledi!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Bursa'da yunus balıklarından şov ortaya çıktı
Bursa'da yunus balıklarından şov ortaya çıktı
Tekirdağ'da göçük altında kalan 2 işçiden 1'i hayatını kaybetti
Tekirdağ'da göçük altında kalan 2 işçiden 1'i hayatını kaybetti
Siirt’te bir araçta yapılan aramada 8 kilo 215 gram uyuşturucu ele geçirildi
Siirt’te bir araçta yapılan aramada 8 kilo 215 gram uyuşturucu ele geçirildi
Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal edildi
Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal edildi
İslam dininden etkilenen Alman vatandaşı, Sakarya’da Müslüman oldu
İslam dininden etkilenen Alman vatandaşı, Sakarya’da Müslüman oldu
Otomobil park halindeki araçlara çarptı, 2 yaralı
Otomobil park halindeki araçlara çarptı, 2 yaralı
MİT, PKK/YPG’nin sözde Suriye sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, PKK/YPG’nin sözde Suriye sorumlusunu etkisiz hale getirdi
Operasyon yapılan evden çok sayıda silah ve tarihi eser çıktı
Operasyon yapılan evden çok sayıda silah ve tarihi eser çıktı
Almanya'nın sır gibi sakladığı gizli belgeler sızdı! Berlin, Putin'in 2025'te NATO'ya saldırısına hazırlanıyor
Almanya'nın sır gibi sakladığı gizli belgeler sızdı! Berlin, Putin'in 2025'te NATO'ya saldırısına hazırlanıyor
İYİ Parti'nin Turgut Altınok planı! AK Parti onu aday göstermezse İYİ Parti gösterecek...
İYİ Parti'nin Turgut Altınok planı! AK Parti onu aday göstermezse İYİ Parti gösterecek...