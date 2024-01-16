Meral Akşener o ismi önce takipten çıktı sonra da engelledi!

İYİ Parti lideri Meral Akşener, X hesabından, partiden istifa eden İbrahim Özkan'ı engelledi. Akşener, takipten çıktığı Özkan'ı ardından da engelledi. Özkan bakın ne dedi?

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinden istifa eden eski İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ı X hesabından engelledi. Durumu fark eden Özkan, "Ne bir saygısızlık ettim ne kötü bir söz söyledim. Sayın Akşener önce takipten çıktı sonra engelledi" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden İbrahim Özkan, durumu sosyal medyadan ekran görüntüsüyle paylaştı.

Sorunlu istifa günlerce konuşuldu

Partisinin yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmamasını eleştiren Özkan, "CHP ile İYİ Parti arasında "arka kapı diplomasisi" yaptığını söylemişti. Bunun üzerine Meral Akşener tarafından istifası istenen Özkan, İBB İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmişti. İYİ Partili Meclis Üyeleri, Özkan'ı tekrar Grup Başkanvekili seçti. Bunun üzerine büyüyen kriz sonrası Özkan İYİ Parti'den istifa etmişti.