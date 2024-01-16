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Tekirdağ'da göçük altında kalan 2 işçiden 1'i hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tekirdağ'da göçük altında kalan 2 işçiden 1'i hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde bir inşaatın temelindeki toprak kayması yüzünden göçük altında kalan 2 işçiden 1'i hayatını kaybetti.

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Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde bir inşaatın temelinde piston kuyusu açmak için çalışma yapan Zekeriya M. (39) ve Adem K. toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

İki işçinin toprak altında kaldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ergene Kaymakamı Kadir Duman da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

Göçükten yaralı çıkartılan Adem K. sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zekeriya M'ye de kısa süre sonra ulaşan ekipler, yaptıkları kontrollerde işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölen işçinin cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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