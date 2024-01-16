Emekliye ek zam günü! Kabine sonrası Erdoğan açıklayacak! Gözler saat 14:00'e çevrildi
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü kulağı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine toplantısına çevrilmiş durumda. Maliye ve Çalıma Bakanlıklarının yaptığı emekliye ek zam çalışmaları masaya yatırılacak ve son karar verilecek. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı açıklayacak. İşte masadaki zam formülleri...
SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetim maaşı alan milyonlarca insan bugün saat 14:00'te başlayacak Kabine toplantısını merakla takip etmeye başladı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni zam oranını açıklaması bekleniyor. En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? Memur emeklisi ile Bağ-Kur emeklisi arasındaki fark kapanacak mı? İşte masadaki formüller...
Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklisine yüzde 49,25, asgari ücretliye enflasyondan bağımsız olarak yüzde 49,11 zam verildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilere ise 2023 yılının ikinci yarısına ait aylık enflasyon farkı olan yüzde 37,57 oranında zam yapıldı.
Emekliler arasındaki yaklaşık 12'lik zam farkı homurdanmalara neden oldu. 31 Mart yerel seçimleri öncesi, emeklileri memnun etmek için iktidar kanadı harekete geçti. En düşük emekli maaşı mevcutta 7500 lirayken bu rakamın 11 bin liranın üzerine çıkarılması ve emeklilerin maaş zamlarının da yüzde 50 civarına tamamlanması beklentisi ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı emeklilere ek zam için çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar bugün Kabine toplantısında değerlendirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yüzde 50 zamma karşı çıktığı iddiaları ise kulislerde konuşulmaya devam edilse de son kararı Erdoğan verecek.