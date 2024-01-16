Emekliye ek zam günü! Kabine sonrası Erdoğan açıklayacak! Gözler saat 14:00'e çevrildi

Emekliler arasındaki yaklaşık 12'lik zam farkı homurdanmalara neden oldu. 31 Mart yerel seçimleri öncesi, emeklileri memnun etmek için iktidar kanadı harekete geçti. En düşük emekli maaşı mevcutta 7500 lirayken bu rakamın 11 bin liranın üzerine çıkarılması ve emeklilerin maaş zamlarının da yüzde 50 civarına tamamlanması beklentisi ortaya çıktı.