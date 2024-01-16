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Gram altında şaşırtan düşüş! Ne kadar oldu, devamı gelecek mi? Bomba uzman yorumu

Gram altında şaşırtan düşüş! Ne kadar oldu, devamı gelecek mi? Bomba uzman yorumu

2023 yılını rekorlarla kapatan altın, 2024 yılında da yükselişini sürdürüyor mu? Yatırımcılar altın fiyatlarını takip etmeye devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

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Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1987 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından 1983 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 320 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 530 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda dolar endeksinin yükselmesiyle baskılanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,3 değer kaybıyla 2 bin 48 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bu yıl faiz indirimlerine başlaması beklenen merkez bankalarının, söz konusu indirimlere ne zaman başlayacağına yönelik belirsizliklerin emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, Kızıldeniz'de yaşanan gelişmelerin de yatırımcıların odağında olduğunu dile getirdi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın beklentilerini rakam vererek açıkladı şunları kaydetti:

Gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda 2076 lira seviyesine kadar yükseldi. Tekrar ons altının gerilemesiyle 15 liralık gerileme görüldü. Gram altın TL fiyatında 2040-2070 lira aralığını bu hafta takip ediyor olacağım.

Bu haftaki gerileme gram altın tarafında alım fırsatı sunuyor. Tekrar fırsat sunmadan yükselişine devam edecek bir gram altın var karşımızda.

Gram altın tekrar 2070 lira denemesi yaparak 2090 lira seviyesini hedef alan bir yükseliş karşımızda olacak. O yüzden geri çekilmeler benim nazarımda kalıcı değil.

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