Netflix'ten yılın ilk zammı! En düşük fiyat...

Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix, fiyatlarına yılın ilk zammını yaptı. Platformdaki en düşük plan 119,99 TL oldu.

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2023 yılı içerisinde 3 kez zam kararı alan Netflix, son zammını Ekim 2023'te yapmıştı. 2024'ün il ayına Netflix de ciddi bir zamla girdi. Habertürk'te yer alan habere göre en düşük paket fiyatı 99,99 TL'den 119,99 TL'ye yükseldi.

2024’ün ilk zammı kapsamında tüm plan fiyatları şu şekilde oldu...

Temel plan aylık 119,99 TL, Standart plan 176,99 TL, Özel plan ise 199,99 TL'den 229,99 TL'ye çıktı.