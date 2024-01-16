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Uzmanından hemoroid hastalığında erken teşhis uyarısı

Uzmanından hemoroid hastalığında erken teşhis uyarısı

Hemoroid hastalığında erken teşhisin önemine vurgu yapan Saygı Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Zeki Aydın, “Hemoroid hastalığı, özellikle kanama ve ağrı gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Bu nedenle, erken teşhis önemlidir” dedi.

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Saygı Hastanesinde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Zeki Aydın, hemoroid hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Aydın, “Hemoroid, genellikle makat bölgesindeki damarların genişlemesi ve şişmesi sonucu oluşan bir durumdur. Bu rahatsızlık, kişinin yaşam tarzı, genetik faktörler ve çeşitli çevresel etkenlerle ilişkilidir.
Önemli noktalardan biri, hemoroidin doğuştan var olan bir yapı olduğu ve genellikle yaşla, çevresel faktörlerle veya diğer nedenlerle hastalığa dönüşebileceğidir. Bu durumun evresine ve belirtilerine bağlı olarak tedavi seçenekleri değişebilir.
Hemoroid hastalığı, özellikle kanama ve ağrı gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Bu nedenle, erken teşhis önemlidir. Tedavi süreci, hastanın durumuna bağlı olarak ilaç tedavisi, diyet değişiklikleri, yaşam tarzı düzenlemeleri ve ileri durumlarda cerrahi müdahaleyi içerebilir.
Ayrıca, makatta kanama şikâyetiyle başvuran hastalarda, rektum ve kalın bağırsağın kanserlerini dışlamak amacıyla kolonoskopi gibi incelemeler çok önemlidir. Bu tür incelemeler, hastalıkların erken teşhisini sağlayarak daha etkili tedavi seçeneklerinin uygulanmasına imkan tanır.
Hemoroid ve benzeri hastalıkların tedavisi ve yönetimi, uzman bir sağlık profesyoneli tarafından yapılmalıdır. Bu tür sağlık sorunlarıyla karşılaşan bireylerin, uzman görüşü almak ve uygun tedavi planını oluşturmak için bir doktora başvurmaları önemlidir” dedi.

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