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Kabine Toplantısı öncesi Deniz Zeyrek'ten emekliye ek zam kulisi!

Kabine Toplantısı öncesi Deniz Zeyrek'ten emekliye ek zam kulisi!

Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin gözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Kabine Toplantısı'nda. Kulisler SSK ve Bağkur emeklilere ek zamda oran ne olacak? sorusuna yanıt arıyor.

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TÜİK'in milyonlarca memur ve emeklinin beklediği aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilerin açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin de zam oranı belli oldu.

Memur ve memur emeklileri yeni yıl için yüzde 49,25 zamma hak kazanırken, işçi ve esnaf emeklileri için bu oran yüzde 37,57 olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıklarında ek zam çalışması sona erdi. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Kabine toplantısında emeklilerin ek zam talebi görüşülecek. Toplantı öncesi Sözcü Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek ek zam oranına ilişkin kulis bilgilerini aktardı.

Son kararı Erdoğan verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı emeklilere ek zam için çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar bugün Kabine toplantısında değerlendirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yüzde 50 zamma karşı çıktığı iddiaları ise kulislerde konuşulmaya devam edilse de son kararı Erdoğan verecek.

Devlet Bahçeli 7 bin TL seyyanen zam önerdi

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin emeklilere 7 bin TL seyyanen zam önerdiği, Bahçeli'nin talebinin iletildiği Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'in de "enflasyonu artırır" gerekçesiyle karşı çıktığı, bütçede dengeleri bozacağı için bu teklifi reddettiği konuşulmuştu. Şimşek'in SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammını yüzde 40'a yuvarlamayı önerdiği iddia ediliyordu.

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