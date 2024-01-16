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24 yaşındaki kadının av tüfeği ile kendisini vurduğu olayda yeni gelişme

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
24 yaşındaki kadının av tüfeği ile kendisini vurduğu olayda yeni gelişme

AFYONKARAHİSAR'da aile üyeleri ile oturdukları esnada bir anda yan odaya giderek ateşlediği av tüfeği ile intihar eden ve hayatını kaybeden 24 yaşındaki genç kadının ölümüyle ilgili gözaltına alınan 7 aile üyesinden biri olan görümcesi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Olay, 10 Ocak'ta Bolvadin ilçesi Özburun beldesi Üsküdar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gaye Solmaz (24) isimli kadın, kocası ve aile üyeleri ile evlerinin salonunda oturdukları esnada evin diğer odasına geçip av tüfeğini karnına dayayarak ateş etti. Solmaz’ı kanlar içinde gören aile üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadını ambulans ile hastaneye kaldırdı. Ancak Solmaz burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Aile üyelerinden şok itiraf! Görümce tutuklandı

Olayın ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde A.T., R.T., R.T., A.T., G.T., S.A. ve H.D. isimli aile üyeleri gözaltına alındı. Gözaltındaki şahıslar ifadelerinde, A.T.’nin Solmaz yan odaya geçtikten sonra yanına gittiğini ve ardından silah sesi duyduklarını belirtti.

Aile üyeleri ayrıca odaya girdiklerinde tüfeği A.T.’nin elinde gördüklerini ve Solmaz’ın kendisini vurduğunu söyleyerek yardım istediğini söylediğini belirtti.

Savcılık sorgusunun ardından R.T., R.T., A.T., G.T., S.A. ve H.D. serbest bırakılırken A.T. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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