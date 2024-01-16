Cüneyt Özdemir'den tepki çeken Fulya Öztürk'e tavsiye! "Sen haberi anlat" dedi, Öztürk hemen mesaj attı
Fulya Öztürk, sınırın sıfır noktasındaki askeri bölgeye giderek canlı yayın yaptı. Öztürk'ün yayında "Tim araziye çıktı" demesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Cüneyt Özdemir de bu konuda fikirlerini paylaşıp, Öztürk'e "Sen haberi anlat, kendini anlatma" şeklinde tavsiye verdi. Cüneyt Özdemir daha sonra Fulya Öztürk'ün kendisine mesaj attığını söyledi.
Sınır hattına giden CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk’ün canlı yayında söylediği sözlere sosyal medyada bir kısmın tepkisini çekti. Canlı yayında "Az önce konuştuğumuz Tim araziye çıktı" diyen Öztürk, konum bilgisi verdiği gerekçesiyle izleyiciler tepki gösterdi.
Öztürk ise eleştirilere yanıt olarak "Yıllardır askeri bölgelere gidiyorum çekim yapıyorum şu zamana kadar askerlerden komutanlardan memnuniyet dışında hiçbir şey duymadım…
Siz neyin peşindesiniz yahu? Ne ifşası? 'Bir tim araziye çıktı' demek ifşa olmuyor. Buradaki komutanlar sizin bu mesajlarınıza gülümsedi...
Rahat olun… Neyin 'ifşa'ya girdiğini, gireceğini bile bilmiyorsunuz bana akıl veriyorsunuz? Yıllarım geçti bu bölgelerde." dedi.