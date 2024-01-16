Mansur Yavaş'tan depremzedelere ve öğrencilere "seçim" mesajı

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da yaşayan depremzede yurttaşları ve öğrencileri demokratik haklarını kullanmaya ve yerel yönetim seçimlerinde oy kullanmaya davet etti

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da yaşayan depremzede yurttaşlar ile farklı illerden Ankara’ya gelerek eğitim alan öğrencileri demokratik haklarını kullanmaya ve yerel yönetim seçimleridne oy kullanmaya davet etti.

Mansur Yavaş, başkentte seçmenlerin aktif olarak katılımını teşvik etmek ve yerel yönetimlere toplumun her kesiminin bakış açısını dâhil etmek için sosyal medya hesaplarından, yaklaşan yerel seçimler öncesi oy kullanmak için yapılması gereken yasal süreci paylaştı.

“Kent yönetiminde birlikte söz sahibi olalım”

Yerel seçimlere dair önemli bir çağrıda bulunarak "Kent yönetiminde birlikte söz sahibi olalım" diyen Yavaş, paylaşılan videoda şunları söyledi:

“Ankaramızda yaşayan vatandaşlarımıza, depremzede vatandaşlarımıza ve değerli öğrencilerimize bir mesajım var. Öğrenciyseniz kaldığınız yurt müdürlüğünden ve okulunuzdan alacağınız belgeyle, Ankaramızda yaşayan vatandaşımız veya depremzede iseniz adınıza kayıtlı bir faturayla ilçe nüfus müdürlüklerine başvurabilir, daha sonra nüfus müdürlüğünden alacağınız belgeyle ilçe seçim kurullarına başvurarak kentimiz için oy kullanabilirsiniz. Kent yönetiminde birlikte söz sahibi olalım. Unutmayın, sizler bizim için her zaman değerlisiniz. Son gün, 17 Ocak.”