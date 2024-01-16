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Malatya’da şiddetli kar yağışı etkili oluyor

Malatya’da şiddetli kar yağışı etkili oluyor

Malatya’nın yüksek rakımlı bölgeleri, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

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Malatya’da kırsal bölgelerde bir süre önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle çevre beyaz örtüyle kaplandı. Arapgir, Darende, Pütürge, Doğanyol ilçeleri başta olmak üzere bir çok noktada etkili olan kar yağışının hafta boyu etkisini sürdürmesi beklenirken, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nce yapılan uyarılarda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kar yağışının aralıklarla kent genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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