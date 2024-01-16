AK Parti'de Kadir Topbaş sürprizi! İstanbul İlçe adayları sızdı! Babasının ilçesine aday oluyor

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum olurken, ilçe adayları da sızdı. AK Parti'nin Beyoğlu'nda Kadir Topbaş'ın oğlu Hüseyin Topbaş'ı, Bakırköy'de ise Bakırköy'ün efsane başkanlarından Ali Talip Özdemir'i aday göstereceği iddia edildi. Erdoğan

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Murat Kurum'u belirleyen AK Parti, ilçe belediye başkan adalarını henüz açıklamadı. Ancak kulislerde isimler havada uçuşuyor. AK Parti'nin Beyoğlu ve İstanbul adayları ise tam sürpriz oldu. Kurum'a yönelik parti içindeki "Konyalı" eleştirileri için de Erdoğan devreye girdi.

Erdoğan: Karadeniz'i bana bırakın!

AK Parti'de Karadenizli olmanın iş yaptığı İstanbul seçmen profilinde, Konyalı olan Murat Kurum'u anlatma güçlüğü çekildiği konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan‘ın “Karadeniz’i bana bırakın, onları ben temsil ediyorum” dediği ifade ediliyor.

AK Parti'nin Beyoğlu Belediye Başkan adayının merhum İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın oğlu Hüseyin Topbaş olduğu iddia edildi. Kadir Topbaş'ın İBB Başkanı olmadan önce Beyoğlu'nda belediye başkanlığı yaptığı ve oradaki başarıları sonrası Büyükşehir belediye Başkanlığı'na seçildiği biliniyor. Hüseyin Topbaş, Saray Muhallebicisi'nin yöneticisi...

Bakırköy'e Ali Talip Özdemir...

AK Parti Bakırköy'de de ANAP döneminde Bakırköy'de efsaneleşen eski belediye Başkanı Ali Talip Özdemir'i aday göstermeye hazırlanıyor. Bakanlık ve milletvekilliği de yapan Özdemir'in, CHP'nin kalelerinden Bakırköy'ü CHP'nin elinden alabilecek isim olduğu iddia ediliyor.

Tevfik Göksu Başakşehir'e gidiyor

AK Parti'nin İBB adaylığı için ismi geçenlerden Tevfik Göksu ve Ergün Turan'ın da aday olacakları ilçeler belli olmuştu. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, yerel seçimlerde bu kez Başakşehir'den aday gösteriliyor. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan yine aynı yerden aday.

Görevlerine devam edecek başkanlar...

Bayrampaşa’da Ahmet Bilal Kıymaz, Çekmeköy’de Giyasettin Gergin, Sarıyer’de Ahmet Misbah Demircan isimlerinin açıklanması bekleniyor. Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in görevine devam edecekleri konuşuluyor.