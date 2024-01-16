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Avusturya'da Türk damat Hamza şoku yaşadı! Yetkililer nikah masasından kaldırıp götürdü

Avusturya'da Türk damat Hamza şoku yaşadı! Yetkililer nikah masasından kaldırıp götürdü

AVUSTURYA'da Hamza isimli Türk vatandaşının evlilik sevinci yarım kaldı. Nikah masasındayken yetkililer tarafından 'ülkede kaçak kaldığı' gerekçesiyle götürülen Hamza'nın sınır dışı edileceği öğrenildi.

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan 27 yaşındaki Hamza ile 40 yaşındaki Alman nişanlısı Gundula, evlenmek için gittikleri nikâh salonunda beklenmedik davetlilerle karşılaştı.

Çift henüz evlenmeye "evet" dememişken bir anda salona giren 12 Federal Göçmenlik ve İltica Dairesi'nden yetkili Hamza'yı hiç beklemediği bir anda yakaladı.

Hamza'nın ülkede kaçak kaldığını söyleyen yetkililer genç adamı nikâh masasından kaldırdı.

Hamza'nın avukatı Gregor Klammer, "Hamza salı akşamı 19.10'da Türkiye'ye gönderilecek. Oradan da askerlik şubesine gönderilmesi bekleniyor" dedi. Klammer, Avusturya'nın bu adımının yasa dışı olduğunu da söyledi. 

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