Devlet Bahçeli'den İstanbul mesajı: 5 yıllık fetret devrine son vereceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart'ta Türk siyaset tarihinin en önemli seçimlerinden birinin yapılacağını söyleyerek, "İstanbul muradına kavuşacak. 5 yıllık fetret devrine son vereceğiz. Yerel yönetimlerde ölü toprağını kaldıracağız." dedi.

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MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin gündeminde yerel seçimler vardı. İsim vermeden AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'a destek çıkan Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

2024 yılının geneline bakıldığında iki önemli siyasi dönüm noktası olduğunu belirten Bahçeli, 2024'ün hem partisi hem de Türkiye adına ciddi gelişmelere sahne olacağını kaydetti.

Bu kapsamda ilk dönüm noktasının 17 Mart 2024'te demokratik şölen havasında yapmayı planlandıkları 14. Olağan Büyük Kurultay olduğunu vurgulayan Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, 55 yıllık köklü bir geçmişe dayanan millet ve tarih eseri olduğunu söyledi.

"Bunlar Türkiye karşıtlığında buluşan, sandığı ve demokrasiyi küçümseyen yeni yetme yobaz zihniyetlerdir"

Merkezi yönetimle birebir uyumlu yerel yönetimlerin tezahürü Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine, aynı zamanda milletin refah, mutluluk ve güven beklentisine doğrudan hizmet olduğunu vurgulayan Bahçeli, Cumhur İttifakı olarak bu kutlu hizmete talip olduklarını söyledi.

Sanatçı Zülfü Livaneli'nin bir TV kanalında yayımlanan ödül töreninde yaptığı konuşmayı hatırlatan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye yabancıların gözüyle bakan Livaneli soy isimli bir zat, beş para etmez aklının dibine çöreklenmiş kiri, pası bayağı bir dille açık etmiştir. Neymiş, 31 Mart seçimlerinde, ya gerici ordular, avcı taburları ya da hareket ordusu kazanacakmış. Bildiğimiz ve takip ettiğimiz kadarıyla Türkiye’de gerici ordu değil, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri vardır ve düşman çatlatmaktadır. Yine avcı taburları diye bir şeyi ne gören, ne duyan, ne de şahit olan söz konusudur.

Meselenin püf noktası, Livaneli'nin bu tarihi çarpıtmasını ve milli iradeye layık gördüğü alçak iftirasını gülümseyerek ve hatta sevinç içinde dinleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanından sadra şifa tek bir itiraz gelmemiş olmasıdır. Alın birisini vurun ötekine. Çünkü bunlar Türkiye karşıtlığında buluşan, millete en ağır hakaretleri reva gören, sandığı ve demokrasiyi küçümseyen yeni yetme yobaz zihniyetlerdir."

Millete gerici demenin küfür, kifayetsizlik olduğunu ifade eden Bahçeli, millete gerici demenin Türkiye'ye geriden bakmak olduğunu söyledi. Bahçeli, bu sözlere İstanbulluların cevabını, 31 Mart 2024'te sandıkta oylarıyla vereceklerini kaydetti.

"Bir daha İstanbul'un yıllarını çalmaya cüret etmemeli"

Devlet Bahçeli, 31 Mart'ta İstanbul'un muradına kavuşacağını belirterek, avcı taburları hezeyanını toplumsal bünyeye aşılamak isteyen asıl gerici ve kör taassubun mağlup ve mahcup edileceğini söyledi.

Bahçeli, "Mevsimlik belediye başkanlığı yapan, boş zamanlarında belediyeye uğrayan, bunun dışında her taşın altından çıkan, politikada ayak oyunlarıyla meşgul olan şahsa İstanbullu kardeşlerimin son yapacağı, tezkeresini eline tutuşturup Saraçhane'den yollamaktır. Sonrasında nereye gidiyorsa gitmeli, bir daha da İstanbul'un yıllarını çalmaya cüret etmemeli." diye konuştu.

"Emanet ehline teslim edilecek"

Devlet Bahçeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Aydın, Antalya, Mersin, Muğla, Hatay, Eskişehir, Tekirdağ, Diyarbakır, Mardin ve Van'ın makus ve meyus talihinin Cumhur'un muhterem ve muteber iradesiyle değişeceğini, emanetin ehline teslim edileceğini söyledi.

"Son beş yıllık fetret devrine son vereceğiz"

Milliyetçi Hareket Partisi olarak var olan belediye başkanlıklarının sayısını artırmanın, Cumhur İttifakı'nın kesin ve ezici başarıya ulaşması için insanüstü bir emekle çalışmanın öncelikli görev ve sorumlulukları olduğunu vurgulayan Bahçeli, görevden kaçmayacaklarını, hedeflerden sapmayacaklarını kaydetti.

Vatanın her yöresinde geceli gündüzlü vatandaşlarla buluşacaklarını dile getiren Bahçeli, umutları tazeleyeceklerini, üretken belediyeciliği müjdeleyeceklerini belirtti. Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın ortak iradesiyle yerel yönetimlerdeki ölü toprağını kaldırıp son beş yıllık fetret devrine son vereceğiz." dedi.